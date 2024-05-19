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Модифицированная GeForce RTX 4070 Ti SUPER с чипами памяти с частотой свыше 26 ГГц обогнала RTX 4080
Видеокарта тестировалась в бенчмарке Superposition 8K.

Стандартные конфигурации ряда моделей графических адаптеров, похоже, не слишком устраивают разного рода энтузиастов и моддеров, которые модернизируют видеокарты, добавляя им лишние гигабайты видеопамяти или привнося другие технические улучшения: на сей раз пришёл черёд и GeForce RTX 4070 Ti SUPER, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Так, в своеобразном состязании между командами Паулу Гомеша (Paulo Gomes), который известен демонстрацией ремонта и модификаций видеоадаптеров и сотрудничает с Manli, и Teclab, в которую входит группа оверклокеров, достигшая высоких результатов по разгону на мировой арене, игровую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER оснастили более скоростными чипами памяти, что привело к ощутимому повышению быстродействия.

Путём манипуляций команде Паулу Гомеша удалось добиться стабильной работы чипов памяти RTX 4070 Ti SUPER на эффективной частоте в 24 ГГц, что позволило достичь результата в 8870 баллов в бенчмарке Superposition 8K, обогнав стоковую версию RTX 4070 Ti SUPER производства Manli на 23.0 % и превзойдя GeForce RTX 4080 на 4.0 %, в то время как группа оверклокеров Teclab продемонстрировала ещё более впечатляющие показатели, превысив отметку в 26 ГГц, что дало возможность опередить стандартный вариант GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 на 30.0 и 7.1 % соответственно.

Источник изображений: VideoCardz, Paulo Gomes, Teclab

При этом тестирование RTX 4070 Ti SUPER с более быстрыми чипами памяти проходило в стандартных условиях без использования дополнительных систем охлаждения, что указывает на отсутствие чрезмерного нагрева более скоростных чипов.

Стоит отметить, что для достижения данных результатов специалисты прибегнули к физической замене чипов памяти, что требует определённых знаний и умений, а также доступа к информации по дальнейшей настройке.

Данные тесты наглядно продемонстрировали, что увеличение частотных характеристик чипов памяти могут ощутимо повысить уровень производительности, поэтому переход на скоростные чипы GDDR7, характеризующиеся эффективной частотой до 28 ГГц, в предстоящей линейке видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 может поспособствовать дополнительному приросту быстродействия.

#geforce rtx 4070 ti super
Источник: videocardz.com
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