При помощи искусственного интеллекта ваш мобильный телефон распознает, если кто-то украдет его и убежит с ним.

Если ваш телефон когда-либо был украден и вы не смогли его вернуть, вы, вероятно, подумаете, что новая функция Android, анонсированная сегодня компанией Google, немного запоздала. Однако для всего остального мира это будет отличной новостью, поскольку с ее помощью вернуть только что украденное устройство станет немного проще.

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Компания внедрила в свою операционную систему набор инструментов, использующих искусственный интеллект для обнаружения кражи телефона и принятия ряда защитных мер, которые помогут вам его вернуть.

Google объясняет, что была добавлена новая система автоматической блокировки экрана на основе искусственного интеллекта, которая работает таким образом, что устройство обнаруживает, если кто-то берет его без разрешения и убегает с ним (бежит, едет на велосипеде или на машине). Таким образом, при обнаружении обычного движения, связанного с кражей, экран блокируется и не позволяет вору получить доступ к данным, хранящимся на устройстве.

Кроме того, если человек, укравший устройство, попытается отключить телефон, функция Offline Device Lock автоматически заблокирует экран, чтобы защитить ваши данные, даже когда устройство отключено от сети.

Android может распознать и другие признаки того, что ваше устройство может оказаться в чужих руках. Например, он заблокирует экран устройства, если было слишком много неудачных попыток аутентификации.

С помощью приложения Find My Device можно будет пометить устройство как украденное или потерянное. И если этого недостаточно, то функция удаленной блокировки будет улучшена благодаря новым возможностям.

Эта функция позволяет заблокировать экран телефона с помощью "вызова безопасности". Это даст вам время восстановить данные учетной записи и получить доступ к другим функциям, чтобы определить местонахождение устройства или удаленно стереть все данные.

Все эти функции появятся на устройствах Android с обновлением Google Play Services в ближайшие месяцы. Что касается функции удаленной блокировки, то она будет доступна на телефонах под управлением Android 10 и выше.