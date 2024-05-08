Sony готовится представить новую серию своих флагманских смартфонов Xperia на специальном мероприятии, которое пройдет 15 мая. Ожидается, что компания анонсирует модели Xperia 1 VI и Xperia 10 VI, раскрыв их основные характеристики и функции.

Любителей мобильной техники ждет долгожданное событие – компания Sony готовится представить свои новейшие флагманские смартфоны линейки Xperia. Презентация состоится 15 мая и будет доступна для просмотра в прямом эфире.

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Первоначально ожидалось, что мероприятие пройдет 17 мая, но позже Sony скорректировала дату. Теперь глобальная премьера новых устройств Xperia состоится на 2 дня раньше – в 10:00 МСК 15 мая. Зрители смогут наблюдать за мероприятием на платформе Youtube в прямом трансляции.

По инсайдерским данным, на презентации компания анонсирует две трети обновленной серии Mark VI. Речь идет о моделях Xperia 1 VI и Xperia 10 VI. Вероятно, третья новинка – Xperia 5 – будет представлена позже. Подтверждены и многие другие ожидаемые характеристики новых смартфонов, включая камеры, дисплеи и ряд других технических характеристик.

Одной из ключевых интриг остается вопрос о сроке поддержки программного обеспечения. В условиях, когда конкуренты предлагают всё более длительный жизненный цикл своих устройств, многие ждут, что Sony также будет расширять период обновлений ОС для новых Xperia. Ответ на этот вопрос будет одним из важных моментов презентации.