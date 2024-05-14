Стоимость двух новых процессоров AMD оказалась ниже ожидавшейся

Во вторник компания AMD анонсировала свои первые APU Hawk Point для настольных персональных компьютеров, отличительной чертой который является отсутствие встроенной графики. Ранее в этом году была представлена линейка Ryzen 8000G, став новым предложением для систем на основе сокета AM5.

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Готовые обойтись без мощной видеокарты, но желающие получить что-то помощнее встроенной графики RDNA2 в составе процессоров Ryzen 7000, где всего два вычислительных блока, получают возможность стать обладателем Ryzen 7 8700G с 16 вычислительными блоками на архитектуре RDNA3. Мобильные варианты этих APU уже применяются в портативных игровых консолях, что говорит о возможности с комфортом поиграть без отдельной видеокарты.

Всё это неприменимо к новым процессорам серии Ryzen 8000F. F означает, что встроенная графика здесь отключена. Зато в составе Ryzen 7 8700F есть активный XDNA CPU. Это означает, что помимо моделей 8700G и 8600G, это единственные процессоры на AM5 со встроенным блоком нейронных вычислений. Его нет в меньшем по размеру чипе 8400F.

Ryzen 7 8700F основан на восьми вычислительных ядрах на архитектуре Zen 4. Ryzen 5 8400F представляет собой шестиядерный чип. Цены на них оказались ниже, чем можно было подумать, глядя на страницs магазина Amazon.

Подобная ценовая политика делает Ryzen 7 8700F прямым конкурентом процессора Core i5-14400F по цене $200, тогда как 8400F будет противостоять Intel Core 5-13400F за $185.