Данные чипы отличаются отсутствием встроенной графики, но будут доступнее своих аналогов с интегрированным GPU

Как и ожидалось, AMD готовится представить серию процессоров Ryzen 8000F, основанную на дизайне мобильного APU для настольных компьютеров. Этот выпуск станет следующим после выхода линейки Ryzen 8000G, в которой ядра Zen4/Zen4c и довольно производительная графика RDNA3 объединена в одном корпусе, что устраняет необходимость в дискретной видеокарте. Однако линейка Ryzen 8000F в данном отношении является полной противоположностью и не сможет обойтись без отдельного графического ускорителя.

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Это не первый процессор AMD на платформе AM5 без графики. Компания уже представила Ryzen 5 7500F, который отлично справляется с играми при наличии соответствующей по производительности видеокарты. Теперь потенциальные покупатели могут обратить внимание на более современные чипы, к тому же поддерживающие искусственный интеллект благодаря наличию в них нейронного процессора Ryzen AI (XDNA).

Интересно, что на слайдах с завтрашнего запуска по какой-то причине вместе с NPU и CPU указано наличие GPU. Однако последний на процессоре отсутствует, а значит, данный тизер можно считать ошибочным.

К выпуску готовятся две модели, включающие 8-ядерный Ryzen 7 8700F и 6-ядерный Ryzen 5 8400F, обе с архитектурой ядер Zen4. Однако последний, по-видимому, основан на меньшем кристалле Hawk Point, в котором отсутствует процессор XDNA, а значит, нет доступа к обработке NPU.

AMD уже подтвердила, что Ryzen 7 8700F будет работать на частоте до 5,0 ГГц, а Ryzen 5 8400F должен иметь максимальную тактовую частоту 4,7 ГГц. Это соответственно на 100 МГц и 300 МГц медленнее, чем у моделей Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8500G.

Информация с Amazon показала, что AMD установит цену на эти процессоры в 299 и 189 долларов, что позволит составить конкуренцию Intel Core i5-14400F и Core i5-13400F, которые в настоящее время продаются по цене 200 и 185 долларов соответственно. Однако цены на Amazon могут быть неверными и стоит дождаться официальной информации.