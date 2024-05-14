Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Процессоры AMD Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F выходят на глобальный рынок 14 мая
Данные чипы отличаются отсутствием встроенной графики, но будут доступнее своих аналогов с интегрированным GPU

 Как и ожидалось, AMD готовится представить серию процессоров Ryzen 8000F, основанную на дизайне мобильного APU для настольных компьютеров. Этот выпуск станет следующим после выхода линейки Ryzen 8000G, в которой ядра Zen4/Zen4c и довольно производительная графика RDNA3 объединена в одном корпусе, что устраняет необходимость в дискретной видеокарте. Однако линейка Ryzen 8000F в данном отношении является полной противоположностью и не сможет обойтись без отдельного графического ускорителя.

реклама

 Это не первый процессор AMD на платформе AM5 без графики. Компания уже представила Ryzen 5 7500F, который отлично справляется с играми при наличии соответствующей по производительности видеокарты. Теперь потенциальные покупатели могут обратить внимание на более современные чипы, к тому же поддерживающие искусственный интеллект благодаря наличию в них нейронного процессора Ryzen AI (XDNA).

 Интересно, что на слайдах с завтрашнего запуска по какой-то причине вместе с NPU и CPU указано наличие GPU. Однако последний на процессоре отсутствует, а значит, данный тизер можно считать ошибочным.

 К выпуску готовятся две модели, включающие 8-ядерный Ryzen 7 8700F и 6-ядерный Ryzen 5 8400F, обе с архитектурой ядер Zen4. Однако последний, по-видимому, основан на меньшем кристалле Hawk Point, в котором отсутствует процессор XDNA, а значит, нет доступа к обработке NPU.

 AMD уже подтвердила, что Ryzen 7 8700F будет работать на частоте до 5,0 ГГц, а Ryzen 5 8400F должен иметь максимальную тактовую частоту 4,7 ГГц. Это соответственно на 100 МГц и 300 МГц медленнее, чем у моделей Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8500G.

 Информация с Amazon показала, что AMD установит цену на эти процессоры в 299 и 189 долларов, что позволит составить конкуренцию Intel Core i5-14400F и Core i5-13400F, которые в настоящее время продаются по цене 200 и 185 долларов соответственно. Однако цены на Amazon могут быть неверными и стоит дождаться официальной информации.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 7 8700g #ryzen 5 8500g #ryzen 7 8700f #ryzen 5 8400f
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Новое поколение процессоров AMD вынудит пользователей перейти на Windows 11
Mediatek и Nvidia разрабатывают ARM-процессор для ПК, чтобы конкурировать с Qualcomm и Apple
Суперкомпьютер Aurora с процессорами и ускорителями от Intel стал самым быстрым в сфере ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
7
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
5
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
2
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
14
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
7
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
5
Илон Маск заменит рабочих на роботов Optimus уже к концу 2025 года
5
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
+
Саудовский NEOM объявляет о создании крупнейшего в мире порта для частных яхт
+
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
Французские эксперты по компьютерной безопасности рассказали о лучших антивирусах
3
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
4
В Республике Коми из обрушившегося здания общежития эвакуировали 14 человек
1
Ремейк игры Resident Evil 2 получил мод трассировки пути
2
Samsung может представить функцию «Battery AI» на более старых моделях
+
Эксперты считают, что Samsung так и не добьётся успеха в сегменте передовой литографии
2
Samsung стремится обойти Intel в гонке за технологию стеклянных подложек
1
Dell представляет новые ноутбуки с процессорами Snapdragon X Elite и X Plus
+

Популярные статьи

DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
67
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
69
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
78
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
80
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
6
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
83
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
26
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
28
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

Олег Ионов
02:55
Круто,сейчас юзаю s24 самсунг,возьму раскладушку эту ещё
Стали известны характеристики нового складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra
REY_B_
02:40
90 тысяч, это очень сильно эконом. Куда интересней было бы взять сегмент 150К. И вбухать это в видеокарту. За эту цену ноут сильно упрётся в возможность отвести 300+ Вт тепла, которые не будут проблем...
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
lucul
02:39
Действительно ,например в Польше, с июля месяца этого года ,заканчивается трёхлетнее государственное субсидирование населения , и теперь с июля на 50%подорожает цена газа для физических лиц. И это тол...
Макрон призвал ЕС пересмотреть модель экономического развития в условиях отсутствия российских энергоресурсов
lucul
02:34
Гы )))
Генсек НАТО не увидел необходимости в восстановлении Украины, если она проиграет в текущем конфликте
lucul
02:34
Станки это всегда хорошо . Особенно если это свой 5 - координатный станок .
Ростех выпустил обновлённую модель токарного станка для авиационного двигателестроения
АЕV
02:32
Ужас
Белоусов заменит Шойгу на посту министра обороны РФ
Rommel85FRO
02:27
15 лет назад на герцовку всем было наплевать, т.к. даже gtx 280 еле-еле тянул Crysis на максах при 40-60фпс. Как только ушлые прозводители поняли, чтл нужно как-то втюхивать новое железо они переключи...
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Shteger
02:23
чот какой то просто набор слов. походу нейронка писала
Новая теория о происхождении жизни: Вселенная могла возникнуть внутри черной дыры
Кызахстанчево
02:20
смотрите все, так выглядит творческая импотенция, когда бабло побеждает живую, богатую фантазию, когда на место дизайнеров приходят мелкие высеры топ-менежеров.
Capcom работает над очередным ремейком Resident Evil
Oksana Vardugina
02:18
Очень жду🥰
Разработчики игры Dragon Age: Dreadwolf, включая студию BioWare, готовы выпустить игру в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем