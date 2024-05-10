Настройки «Экономия памяти» сделают браузер Google Chrome ещё удобнее

Компания Google в настоящее время тестирует очередную новую функцию своего браузера Chrome. Она собирается расширить возможности опции «Экономия памяти».

Пользователи смогут выбирать, насколько агрессивно будет себя вести «Экономия памяти» для активных вкладок и для неактивных. На выбор будет предлагаться три варианта: умеренный, сбалансированный и максимальный. Если выбрать сбалансированный, система ищет лучшее сочетание между расходом оперативной памяти для данной вкладки и удержанием вкладки в разделе недавно активных. Таким образом, вкладка не будет попадать в список неактивных на протяжении довольно длительного времени.

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Если выбрать умеренный вариант, вкладка сможет оставаться активной ещё дольше. Если же выбрать настройку максимальный, вкладка будет достаточно скоро выгружаться из оперативной памяти и её придётся загружать заново. Это может быть полезно для тех, кто открывает сразу много вкладок или запускает на компьютере сразу много программ.

Когда Google собирается внедрить эти настройки, неизвестно. Зато известно, что ведётся тестирование опции «Состояние браузера». Она может быть перенесена на специальную панель «Производительность» в боковом меню Chrome. Тут пользователь может получить рекомендации по снижению нагрузки на процессор и память. Также на странице «Здоровье браузера» могут появиться функции «Экономия памяти» и «Экономия заряда батареи».