Google работает над новыми функциями искусственного интеллекта, которые помогут упростить выполнение типичных и стандартных задач в браузере Chrome. Они будут задействованы в таких областях, как вкладки и поиск.

Google продолжает обогащать свой браузер Chrome функциями искусственного интеллекта. В последние недели компания запустила функцию, позволяющую начать чат с Gemini, набрав @ в адресной строке. Сейчас компания работает над новыми функциями искусственного интеллекта, которые помогут облегчить выполнение типичных и стандартных задач в Chrome.

Адриана Портер Фелт, директор по разработке Google Chrome, недавно заявила, что компания изучает возможности использования технологий искусственного интеллекта, чтобы сделать типичные действия, выполняемые в браузере ежедневно (использование вкладок, поиск, работа с документами, чтение веб-страниц), немного проще.

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источник: ru.freepik.com / автор: storyset

Пока неясно, какие именно функции появятся, но тесты и исследования на эту тему продолжаются. Согласно отчетам, самая большая проблема, стоящая перед командой Google, заключается в том, чтобы убедиться, что один и тот же входной сигнал всегда дает один и тот же выход. Как известно, продуктивный искусственный интеллект так не работает. Адриана показывает, как эта проблема решается, на примере функции группировки вкладок, которая была представлена несколько месяцев назад. Google использовал эмодзи в этих группировках. Команде пришлось точно настроить искусственный интеллект, чтобы он не выбрал неподходящий эмодзи.

Упоминается, что подобные трудности встречаются и в других функциях на основе искусственного интеллекта, которые уже используются и будут использоваться. Как правило, Google старается брать функции в определенные рамки, чтобы решить подобные проблемы. Таким образом, все получат похожие результаты, хотя и не совсем одинаковые. В последние недели Google запустила функции создания тем на основе искусственного интеллекта, функцию «Помоги мне написать» и органайзер вкладок в США в версии M121.