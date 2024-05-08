Технологический гигант Huawei на мероприятии в Дубае анонсировал глобальные версии обновленного MateBook X Pro и стильного MatePad 11,5", задав новые стандарты производительности и дизайна в мире ноутбуков и планшетов.

В рамках масштабного мероприятия, которое прошло 7 мая 2024 года в Дубае, международный гигант электроники Huawei представил аудитории глобальные версии двух своих наиболее ожидаемых новинок: улучшенного ноутбука Huawei MateBook X Pro и стильного планшета Huawei MatePad 11,5"S.

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Huawei MateBook X Pro демонстрирует идеальное сочетание производительности и элегантности. Ноутбук, который уже зарекомендовал себя как фаворит среди профессионалов и энтузиастов технологий, теперь оснащен еще более мощными компонентами, включая последний процессор от ведущих производителей, и улучшенной системой охлаждения.

Особое внимание было уделено также повышению качества дисплея, который теперь предлагает еще более яркие и реалистичные цвета, идеально подходящие для работы с графическими задачами и просмотра контента высокой четкости. Ноутбук также оснащен инновационной системой звука, которая создает погружение, сравнимое с кинотеатром, прямо на столе пользователя.

Не менее впечатляющим был анонс Huawei MatePad 11,5"S, который представляет собой идеальный баланс между производительностью и портативностью. Этот планшет, созданный с учетом потребностей современного пользователя, предлагает огромную диагональ экрана с высоким разрешением. Смарт-клавиатура и поддержка стилуса M-Pencil, доступные отдельно, позволяют превратить его в полноценную рабочую станцию в любое время и в любом месте.

Особый акцент был сделан на интеграции с экосистемой Huawei и ее уникальными функциями, такими как Multi-Screen Collaboration, позволяющей с легкостью синхронизировать данные между устройствами и работать на нескольких экранах одновременно.

"Мы очень рады представить эти две революционные новинки на мировой арене. Huawei MateBook X Pro и Huawei MatePad 11,5"S – это не просто устройства, они ключевые элементы нашей экосистемы, которая призвана сделать жизнь каждого пользователя немного проще и более продуктивной", заявил на мероприятии главный исполнительный директор Huawei по потребительским устройствам.