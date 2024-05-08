Китайские автомобили могут стать ещё дешевле

Китайский бренд электромобилей под названием Nio анонсировал партнёрство с популярным производителем BYD с целью выпускать ещё более дешёвых конкурентов для Tesla. Информационное агентство Reuters сообщает, что бренд под названием Onvo (в Китае Ledao) будет выпускать конкурентов для Model 3 и Model Y. Первой моделью станет кроссовер L60.

Конкуренция среди производителей в Китае растёт и BYD старается заработать в других сегментах. Компания подчёркивает потребность в недорогих аккумуляторах для снижения стоимости электромобилей. Партнёрство двух компаний может помочь сократить расходы.

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Пока Nio закупает большую часть аккумуляторов у компании CATL, которая также стремится выйти на рынок американских производителей. BYD наряду с CATL будет поставлять небольшие аккумуляторы для некоторых моделей электромобилей, а производитель CALB будет предлагать более крупные аккумуляторы 85 кВт*ч.

Размеры аккумуляторов будут меньше по сравнению с используемыми в составе Model Y. В Китае водители готовы довольствоваться меньшим запасом хода, лишь бы снизить расходы. В стране развёрнута достаточно обширная сеть замены аккумуляторов и зарядки.

Поскольку наблюдается спад спроса на электромобили, производители стараются сделать их дешевле. У китайских производителей есть преимущество в виде доступа к сырью. Несмотря на это, даже им может потребоваться перейти с чистых электромобилей на гибриды.