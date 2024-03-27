Со следующего года, чтобы не уступать Mercedes-Benz AMG или BMW M.

Даже относительно молодые автопроизводители чувствуют потребность в дополнительной сегментации своей продукции, поэтому опубликованная на страницах ресурса Business Korea не вызывает большого удивления. Со следующего года принадлежащая Hyundai Motor люксовая марка Genesis будет предлагать спортивные версии всех своих моделей в серии Magma, и первым её представителем станет кроссовер GV60, который получит заниженную подвеску и дополнительные вентиляционные прорези в бамперах, используемые для дополнительного охлаждения не только тяговой батареи, но и тормозных механизмов. Появится и специфический для данной серии обвес кузова, а также его окраска.

реклама

Источник изображения: Business Korea

В целом, Genesis в этом отношении хотел бы пойти по пути Mercedes-Benz с их серией AMG и BMW M. Тем более, что у материнской компании Hyundai уже появилась спортивная линейка электромобилей N, да и китайские конкуренты то и дело выпускают более динамичные машины на электротяге для тех, кто предпочитает быструю езду и не обременён маркетинговыми стереотипами. Со временем исполнения Magma появится у всех выпускаемых Genesis моделей.