Новый автомобильный процессор MediaTek работает на низких тактовых частотах

Компания MediaTek недавно представила процессор следующего поколения Dimensity CT-X1 для автомобилей. Эта система на чипе важна по той причине, что стала первой для данного производителя на техпроцессе 3 нм. Также здесь впервые применяется вычислительное ядро следующего поколения ARM Cortex-X5.

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Это ядро войдёт и в состав следующего флагманского процесса для мобильных устройств Dimensity 9400. Чип Dimensity CT-X1 протестировали в бенчмарке Geekbench, что позволяет понять возможности нового вычислительного ядра.

Результат одноядерного тестирования составил 1606 баллов, многоядерного 5061 баллов. Это уступает результатам конкурирующих процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и даже собственному чипу MediaTek Dimensity 9300. Инсайдер Digital Chat Station считает, что это может быть связано с низкой тактовой частотой ядра Cortex-X5, которая составляет 2,12 ГГц. К тому же речь идёт о тестовом образце процессора.

Несмотря на пониженную тактовую частоту, количество инструкций за такт может быть близко к уровню Apple A17 Pro и превосходить этот параметр на Snapdragon 8 Gen 4, где применяются кастомные ядра Orion.

Предположительно, система на чипе Dimensity 9400 может появиться сначала в смартфонах производства Vivo, потом у Oppo.