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Из-за проблем при разработке Samsung Galaxy Tab S10 Ultra может быть отложен
Следующий флагманский планшет Samsung может быть выпущен одновременно с Galaxy S25

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Если флагманские смартфоны Samsung всегда выпускает примерно в одно и то же время года, того же самого нельзя сказать о планшетах. Модели Galaxy Tab S8 Ultra и Galaxy Tab S9 Ultra появились в разные сроки, поэтому невозможно сделать вывод о том, когда состоится анонс и релиз нового Galaxy Tab S10 Ultra.

Последний слух утверждает, что у компании возникли проблемы с разработкой этого устройства. Из-за этого планшет могут не выпустить в нынешнем году, зато он может появиться одновременно с линейкой смартфонов Galaxy S25 в начале следующего года.

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Неизвестно, относятся ли эти сроки к более дешёвым Galaxy Tab S10 и Galaxy Tab S10 Plus. Инсайдер kro в Twitter упоминает только модель Ultra. В последний раз флагманские смартфоны и планшеты Samsung представляла одновременно в 2022 году. Какие именно производственные проблемы мешают Samsung, сказано не было.

В новом планшете снова ожидается крупный экран размером 14,6 дюйма. При таком размере внутри корпуса могут вместиться недавно представленные процессоры Snapdragon X Elite или Snapdragon X Plus. Не исключено, что ради экономии компания задействует свой собственный чип Exynos 2500. Однако тогда планшет будет уступать по производительности новым iPad Pro на чипах Apple M3. Время на принятие решения у Samsung ещё есть.

#samsung #планшеты
Источник: wccftech.com
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