Китайская компания Datang полностью выиграла дело у Samsung в первой инстанции. Существует угроза запрета на продажи смартфонов.

По данным немецкого СМИ heise online, окружной суд Мюнхена (Германия) в начале этого месяца вынес решение первой инстанции, признав, что Samsung Electronics нарушила патенты на 4G-стандарты, принадлежащие компании Datang, при производстве устройств мобильной связи.

реклама

Иск касался запатентованной технологии, которая позволяет мобильным телефонам плавно переключаться между различными сотовыми ячейками TDD для обеспечения непрерывного соединения. Datang получила немецкое право на патент 20 августа 2021 года от Китайского института информационно-коммуникационных технологий (CICT).

Согласно судебному решению, Samsung должна выплатить фиксированную компенсацию за почти все смартфоны, проданные в Германии с 20 августа 2021 года (поскольку они в основном поддерживают сети 4G); все соответствующие модели, находящиеся в обращении, также должны быть уничтожены.

Решение еще не имеет полной юридической силы, и у Datang в настоящее время нет возможности предварительного исполнения при условии внесения залога в размере не менее 2,5 млн евро.

В ходе судебного разбирательства между Samsung и Datang в первой инстанции между двумя сторонами возник большой спор о том, что является принципом FRAND (прим. переводчика: справедливые, разумные и недискриминационные условия) при лицензировании стандартно важных патентов.

Samsung считает, что Datang не предоставила соответствующее лицензионное соглашение в соответствии с этим принципом, выдвинула возражения, но это судебное заявление закончилось неудачей.

Кроме того, Samsung подала иск о признании недействительными патентов, связанных с этим делом, во время судебного разбирательства, но окружной суд Мюнхена отказался приостановить рассмотрение иска о нарушении прав из-за иска о признании недействительным.

Представитель Samsung заявил: «Samsung тщательно изучит решение суда и определит соответствующие юридические действия, включая возможную апелляцию. Мы планируем принять меры в соответствии с решением суда, чтобы гарантировать, что решение не повлияет на наших клиентов и их пользовательские возможности».