Состоялся долгожданный анонс новых чипов Snapdragon для ноутбуков на Windows 11

В прошлом году компания Qualcomm рассказала о подготовке к релизу новых процессоров Snapdragon X Elite, которые в сегменте мобильных компьютеров должны конкурировать не только с Apple, даже с AMD и Intel. В среду процессоры были представлены официально.

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Наиболее быстрым станет Snapdragon X Elite с возможностью ускорения двух ядер с увеличением тактовой частоты до 4,2 ГГц. 12-ядерные чипы фигурируют под номерами X1E-84-100, X1E-80-100 и X1E-78-100 и обладают сочетанием ядер 8 + 4 и 42 МБ кэш-памяти. Вышеназванный разгон имеет топовая версия, тогда как у второй частота достигает 4 ГГц. У самой быстрой версии номинальная частота 3,8 ГГц, у второй 3,4 Гц. Третий вариант не имеет разгона и работает на частоте 3,4 ГГц.

Премиальное предложение обладает графикой Adreno с уровнем производительности 4,6 TFLOPs, у двух остальных она составляет 3,8 TFLOPs. Все эти процессоры получили блок нейронных вычислений с производительностью 45 TOPS. Все они поддерживают оперативную память LPDDR5X со скоростью 8448 МТ/с. Этой памяти в ноутбуках на Windows может быть до 64 ГБ. Также поддерживаются SSD PCIe NVMe Gen 4 и стандарт хранения данных UFS 4.0. Чипы производятся на техпроцессе 4 нм TSMC. В их состав входит модем 5G со скоростью входящего подключения до 10 Гбит/с.

В режиме генеративного Snapdragon X Elite способен создавать изображений в 10 раз больше по сравнению с Intel Core Ultra 7 155H. В многоядерных тестах чип на 21% опережает Apple M3. В зависимости от охлаждения ноутбука, мощность процессора может варьироваться в диапазоне 23-80 Вт.

Обещается обширная поддержка видеоигр, хотя дискретная видеокарта в ноутбуке не помешает. Ранее сообщалось, что в игре Baldur’s Gate 3 на разрешении 1080p с низкими настройками встроенная графика выдаёт 30 кадров/с.

Первый ноутбуки на этих процессорах должны быть представлены до конца первого полугодия. Lenovo уже анонсировала модели Yoga Slim 7 14 на ARM и ThinkPad T14 на последнем чипе Qualcomm.