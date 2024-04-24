Vivo готовит недорогой смартфон на Android 14

Компания Vivo собирается представить очередной смартфон линейки Y. Модель под названием Y18e уже прошла сертификацию в Индии. Теперь аппарат обнаружился в консоли Google Play с модельным номером V2333. В базе данных организации BIS его модельный номер был V2350.

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В результате стало известно о разрешении экрана 720 х 1612 и плотности пикселей в 300 ppi. Внутри находится восьмиядерный процессор MediaTek MT6769Z с графическим чипом Mali G52. Это должна быть модель MediaTek Helio G85.

Объём оперативной памяти будет составлять 4 ГБ. Аппарат получит последнюю версию операционной системы Android 14. В рамках сертификации также был продемонстрировано устройство с изображением экрана и вырезом на нём под переднюю камеру. Под экраном находится достаточно широкая рамкой, а на обратной стороне две камеры. Известно о существовании зелёного цветового варианта.