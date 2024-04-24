Появился инженерный образец чипа AMD Ryzen 9050

APU с кодовым номером 100-000000994-14_N был протестирован в бенчмарке Geekbench. Этот чип войдёт в состав семейства процессоров AMD Strix Point. В данном случае речь идёт о модели Ryzen 9050.

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Здесь будет 12 вычислительных ядер на архитектуре Zen5. Пока это не розничный образец, а инженерный. Об этом свидетельствует его максимальная тактовая частота всего 1,4 ГГц. Таким образом, результат тестирования не позволяет понять, какая производительность у этого чипа в итоге будет.

Пока одноядерная скорость составила 1217 баллов. Результаты многоядерного тестирования неплохие и составляют 8016 баллов. Для сравнения, модель Ryzen 9 7940HS демонстрирует результаты 1995 и 11838 баллов.

Новые процессоры могут быть представлены до конца года. Strix Point являются лишь одним из семейств мобильных процессоров AMD. Версия Halo может предложить 16 ядер и более мощный графический процессор с 40 вычислительными ядрами. У Strix Point их только 16, тогда как у процессоров Phoenix и Hawk Point 12. В данных тестах графика не упоминается.

Линейка Strix Point может войти в состав процессоров Ryzen Z2 для портативных игровых консолей.