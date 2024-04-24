Как и предполагалось, Zen5 новинки выпустят в рамках серии Ryzen 9000.

Компания GIGABYTE объявила о выпуске бета-версий BIOS для материнских плат AMD AM5 с начальной поддержкой настольных процессоров Ryzen следующего поколения. В отличие от нескольких других производителей, сделавших недавно аналогичные объявления, GIGABYTE явно указывает на то, что следующая серия настольных процессоров выйдет в рамках 9000-й серии Ryzen.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Новые BIOS будут доступны для материнских плат как начального, так и высокого класса, основанных на чипсетах X670, B650 и A620. Бета-версии BIOS основаны на прошивке AGESA 1.1.7.0 и предназначены для успешной загрузки системы с новыми процессорами.

AMD официально не подтвердила обозначение новой серии настольных процессоров Ryzen и время их выпуска. По прогнозам, компания может рассказать о новых процессорах на предстоящей выставке Computex 2024 в июне, а продажи начать осенью. Процессоры Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen5 дополнят существующие линейки Ryzen 7000 и 8000 на базе архитектуры Zen4.