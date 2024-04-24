Apple не торопится выпускать свой самый дешёвый смартфон

От компании Apple в этом году ждали появления недорогого смартфона iPhone SE четвёртого поколения. Согласно последней информации, ждать предстоит до следующего года.

Журналист издания Bloomberg Марк Гурман пишет, что Apple собирается обновить дизайн этого устройства. Предыдущие аппараты имеют устаревший внешний вид с широкой рамкой под экраном и кнопкой Home, а также достаточно старый процессор.

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Теперь Гурман утверждает, что аппарат можно получить современный внешний вид с отсутствием рамок вокруг экрана. Однако его стоимость вырастет более чем до $400, поскольку будут применяться новые премиальные материалы и более современные процессор. В этой ценовой категории у смартфона будет очень много конкурентов на платформе Android. Гурман полагает, что для достижения успеха в бюджетном сегменте нужен iPhone по цене не дороже $250.

Новый аппарат может получить стеклянную панель спереди и сзади, напоминая внешним видом iPhone 13 передней стороной и iPhone XR задний благодаря одной камере. Ожидается экран OLED размером 6,1 дюйма с частотой 60 Гц и использование алюминиевого сплава 7000. Должен применяться процессор Apple A16 Bionic и искусственный интеллект для фотографирования.