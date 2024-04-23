Apple продолжает терять долю рынка в пользу местных конкурентов, таких как Huawei.

Продажи iPhone компании Apple Inc. в Китае упали на 19%, согласно данным независимой исследовательской фирмы, которая отметила худшие показатели продаж гаджета там с тех пор, как в 2020 году разразился Covid.

По оценкам Counterpoint Research, американская компания опустилась на третье место на ожесточенном рынке, примерно на один уровень с быстрорастущим конкурентом Huawei Technologies Co. Рынок в целом увеличился примерно на 1,5%, благодаря росту местных брендов, включая Honor Device Co. и Xiaomi Corp.

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Данные Counterpoint следуют за анализом IDC, показывающим, что мировые поставки iPhone упали почти на 10% за первые три месяца 2024 года, что вызывает обеспокоенность по поводу способности Apple поддерживать рост.

Китай остается одним из крупнейших рынков для компании, но вести бизнес там стало сложнее после того, как Пекин усилил запрет на иностранные устройства в поддерживаемых государством фирмах и правительственных учреждениях. Потребители также приветствуют возвращение Huawei после того, как она представила чип, сделанный в Китае, которому должны были помешать санкции США.

Данные Counterpoint представили первую полную картину первого квартала. В прошлом месяце исследовательский центр сообщил в первоначальной оценке, что продажи iPhone в Китае упали примерно на 24% за первые шесть недель 2024 года.

Производитель iPhone прибегнул к необычным январским скидкам в Китае, чтобы поддержать продажи своих устройств последнего поколения. Ее партнеры по розничной торговле также предлагали заманчивые предложения, снимая с обычной цены целых 180 долларов.

Акции Apple, когда-то самой дорогой компании в мире, в этом году упали на 14%. Ее рыночная стоимость по-прежнему составляет $2,56 трлн, уступая только Microsoft Corp.