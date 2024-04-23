Геймеры смогут переключаться между разными параметрами своих мониторов

Компания LG Display собирается начать промышленное производство продвинутых игровых панелей OLED, где можно регулировать частоту обновления и разрешение. Уже начато производство панели с диагональю 31,5 дюйма. Она позволит выбирать значения Full HD 480 Гц и Ultra HD 240 Гц, в зависимости от контента.

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С высокой частотой можно будет комфортно играть в игры, где нужна отзывчивость, вроде шутеров от первого лица и гонок. Высокое разрешение лучше подходит для просмотра видео с насыщенной графикой или контента формата 4K. Обычно панели всегда предлагают одно разрешение даже при возможности менять частоту обновления. Это ограничивает их универсальность под разные сценарии применения.

LG Display использует технологию динамической частоты и разрешения. Впервые она применяется в новой панели размером 31,5 дюйма. Также здесь есть технология META Technology 2.0 на основе Micro Lens Array (MLA). Она заставляет органические светодиоды излучать максимум света для увеличения качества изображения. Звук улучшает технология Thin Actuator Sound, которая обходится в своей работе без динамиков.

Новая панель будет поставляться производителям игровых мониторов, в том числе найдёт применение в мониторах самой LG. Компания предложит панели OLED с размерами 27, 31,5, 34, 39 и 45 дюймов. За счёт высокой частоты обновления в 480 Гц время отклика здесь минимальное и составляет 0,03 мс.