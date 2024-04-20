Экран таких карточек загорается при прикладывании к терминалу

Как сообщает популярный ресурс Notebookcheck, американская компания Sentry Enterprises выпустила первые в мире серийные банковские карты с миниатюрными OLED-дисплеями – они получили название Radiance Card. Примечательно, что аккумуляторными батареями решения не оснащены — подсветка используется лишь в момент поднесения карт к терминалу оплаты, получая питание посредством NFC.

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Согласно задумке производителя, карты с подсветкой будут как заинтересовывать новых клиентов своей необычностью, так и повышать лояльность существующих. Дополнительно банки могут реализовать подсветку своих логотипов или выбранных пользователями изображений. В настоящий момент неизвестно, когда подобные карты появятся на рынке, но эксперты предполагают, что первыми их могут заказать банки, строящие имидж инновационных и технологически продвинутых финансово-кредитных учреждений. Такие присутствуют как на рынке США, так и на рынках других развитых стран, хотя банков, отличающихся консервативной финансовой политикой и консервативным же имиджем, по оценкам аналитиков, ощутимо больше.