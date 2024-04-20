Xiaomi призывает пользователей серии Xiaomi 14 делиться своими отзывами о функциях через официальный канал обратной связи.

Компания Xiaomi активно разрабатывает функции искусственного интеллекта для своей флагманской линейки смартфонов Xiaomi 14. По информации из источников, Xiaomi начала внутреннее тестирование своей функции AI Treasure Chest («Сундук с сокровищами искусственного интеллекта»), представляющей собой набор функций ИИ, предназначенных для улучшения пользовательского опыта в линейке Xiaomi 14. Ожидается, что этот пакет ИИ будет включать функцию AI Surprise Wallpaper.

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Внутреннее тестирование запланировано провести с 18 апреля по 2 августа, и по сообщениям, для участия в этой функции зарегистрировались всего 78 человек, хотя для внутреннего тестирования предполагается оставить 40 000 мест. Xiaomi призывает пользователей серии Xiaomi 14 делиться своими отзывами о функциях через официальный канал обратной связи.

Согласно отчету, компания Xiaomi стремится предоставить новые решения путем интеграции нескольких технологий искусственного интеллекта. AI Treasure Chest представляет собой набор «сотни» функций искусственного интеллекта, ориентированных на улучшение пользовательского опыта. Это является частью широкого тренда в мобильной индустрии, где производители смартфонов все чаще внедряют функции искусственного интеллекта для улучшения производительности и удовлетворения потребностей пользователей.