Новое поколение Samsung V-NAND станет на треть быстрее

Компания Samsung запустила промышленное производство 9-го поколения флеш-памяти V-NAND. Если сравнивать с памятью 8-го поколения, ожидается прирост производительности на 33%.

Новость о начале запуске появлялась ещё несколько недель назад. Уже в апреле начнётся выпуск памяти TCL NAND. Сейчас компания выпускает память TLC ёмкостью 1 ТБ. В следующем полугодии стартует промышленное производство памяти QLC. Здесь предлагается от 290 слоёв, хотя Samsung этого официально не подтверждала.

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Зато южнокорейский производитель говорил о росте плотности хранения данных на 50%. Возможности вроде предотвращения помех в ячейках и увеличение срока их службы повышают качество и надёжность.

Передовой метод травления каналов увеличивает эффективность производства и сокращает стоимость памяти. Интерфейс NAND Toggle 5.1 поднимает скорость передачи данных до 3,2 Гбит/с. Также Samsung предложит поддержку PCIe 5.0 для сохранения лидерства на рынке SSD.

Энергопотребление сократилось на 10% за счет улучшения конструкции памяти.