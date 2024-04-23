Известный инсайдер говорит о довольно медленной памяти новых видеокарт AMD

Инсайдер под ником Kepler_L2 среди первых сообщил об отказе AMD от выпуска видеокарт на более крупных графических процессорах Navi 4, что в итоге было подтверждено производителем. Пока не видно никаких признаков моделей на смену RX 7900. Изменения могут проявиться в средней и начальной ценовых категориях, когда будут представлены графические процессоры Navi 48 и Navi 44 на архитектуре RDNA4.





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Они должны войти в состав видеокарт Radeon RX 8800, 8700, 8600 и 8500 для настольных компьютеров и ноутбуков. AMD пока этого официально не подтверждает, но последняя информация говорит, что карты следующего поколения могут получить относительно медленную память GDDR6 18 Гбит/с. Напомним, что в этом году начнётся промышленное производство памяти более современного стандарта GDDR7.

Скорость в 18 Гбит/с уже есть у памяти видеокарт вроде RX 7900 GRE и RX 7700XT, а также у всех карт на GPU Navi 33. У видеокарт для ноутбуков это максимально доступная скорость памяти.

Для сравнения, видеокарты следующего поколения Nvidia GeForce RTX 50 должны получить память GDDR7 28 Гбит/с уже к концу нынешнего года. Дальше скорость этой памяти может вырасти до 36-37 Гбит/с.

Пока неизвестны характеристики Infinity Cache у RDNA4, которого здесь может не быть вовсе. Не похоже, что на архитектуре RDNA4 будут выпускаться флагманские видеокарты, поэтому в итоге скорость может не дотянуть даже до нынешних флагманов.