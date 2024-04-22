Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
AMD активно готовит Linux к GPU нового поколения
Компания AMD продолжает развивать поддержку новейших технологий в Linux, на этот раз добавив код для GPU RDNA 3+

реклама

Компания AMD продолжает активно развивать поддержку своих новейших технологий в операционной системе Linux. По сообщению издания Phoronix, в репозиторий прошивок ядра Linux был добавлен масштабный патч, содержащий ключевые файлы микрокода для графических процессоров следующего поколения RDNA 3+.

Это очередное подтверждение того факта, что AMD уделяет пристальное внимание ранней интеграции поддержки своих новых продуктов в Linux. Мы уже видели, как компания оперативно добавила базовую поддержку процессоров Zen 5 еще до их официального анонса. Похоже, такая же ситуация происходит и с графическими чипами архитектуры RDNA 3, призванными составить конкуренцию видеокартам Nvidia следующего поколения.

Согласно данным, загруженные AMD файлы микрокода предназначены для различных IP-блоков – GC 11.5, PSP 14.0.0, SDMA 6.1.0 и других. Блок GC 11.5 нацелен на поддержку графических процессоров серии GFX 11.5, что соответствует архитектуре RDNA 3. Также присутствуют исправления ошибок, указывающие именно на эту архитектуру.  

Отмечается, что использование подхода блочной разработки позволяет AMD гораздо эффективнее выпускать обновления для своих новейших продуктов. Если ранее критически важные файлы микрокода загружались в Linux буквально за день до анонса, то теперь этот процесс начался задолго до официальной премьеры видеокарт RDNA 3. Это избавит первых пользователей от множества проблем совместимости, поскольку все необходимые исправления будут интегрированы в основные дистрибутивы Linux к моменту старта продаж.

Что касается самих видеокарт и APU на базе архитектуры RDNA 3, их выход ожидается во второй половине 2024 года. Речь идет о APU Strix Point, ориентированных в первую очередь на OEM-производителей компьютеров. Уже в следующем году AMD планирует начать первые поставки этих чипов ключевым партнерам. А вот полноценный анонс и старт продаж розничных Radeon на базе RDNA 3 стоит ждать ближе к концу 2024 года.

#amd #gpu #linux #видеокарта amd #видеокарта 2024
+
Написать комментарий (0)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
6
Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
3
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
+
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
3
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
АвтоВАЗ анонсировал выпуск LADA Vesta для маломобильных граждан в 2025 году
+
Fallout 5 будет, но после TES 6
9
Самому необычному "недострою" Москвы подобрали замену
+
Без тотальной мобилизации на Украине в США бы не одобрили выделение помощи Киеву
1
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
9
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
5
В России началось реальное импортозамещение
1
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
ВМС Франции в рамках испытаний нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели
1
TikTok намерен отстранить от должности руководителя, которому поручили отражать претензии США
+
Samsung признала проблему в One UI 6.1 и готова бесплатно заменить дисплеи на Galaxy S21/22
1
Просочившиеся рендеры Huawei Watch Fit 3 не позволяют отличить их от Apple Watch
+
Huawei Watch Fit 3 копируют дизайн Apple Watch
+
Илон Маск обеспокоен тем, что у США нет по Украине никакой стратегии кроме «вечной войны»
1

Популярные статьи

РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
25
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
31
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
4
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
332
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
21
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
12
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
2
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
22
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
6

Сейчас обсуждают

Sergey Britan
20:47
А России, санкции позволии стать лидером в производстве лаптей, матрешек и балалаек!
Санкции США превращают Китай в гиганта по производству устаревших чипов
Ezdiumno_ru
20:24
Мне больше всего нравится утром. Не сразу после подъема, но через час-два. Нравится утро на стадионе. Солнце, тепло, природа просыпается... Душа радуется. А радость на тренировке и помогает, и больше ...
Ученые Сиднейского университета определили лучшее время дня для занятий спортом
R_baron
20:13
А чем MSI Afteberner не устроил уж?
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
Nvidia&Intel Hater
20:06
Понимаешь -рот он редко открывает,он у него занят ,туда его имеет хуянг
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Nvidia&Intel Hater
20:04
а владельцы нвидиа анально имеют друг друга в клубе Прогрессивный голубчик - там вся ваша компашка отсосов собирается.гречка,ты косак ,удаленный мозг,шешун,во главе всех генасик-четкий монитор ,он же ...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Дима Захаров
20:02
гений ты хотя бы смотри норм у тебя оператива для разгона через тайфун и сравнения...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
Дмитрий Малинин
19:56
На текущем техпроцессе -полная шляпа так его перегружать! Конечно не стабилен-разгон на грани никогда не был хорошим!
Intel Baseline Profile делает Core i9-14900K на 8-9% медленнее относительно автонастроек ASUS
Алексей Фирсов
19:54
Так так. В 2к18 анонсировали Свитки 6. В 24 их до сих пор нет. Нехитрая математика говорит нам что фолыч ждём минимум в 31. Как раз сорокет стукнет. Кайф
Huawei Watch Fit 3 копируют дизайн Apple Watch
sotar
19:52
Отличная статья. Вспомнил свой первый пентиум 120, с кнопкой турбо на корпусе и как на нескольких дискетах разархивировал свой первый дум, который запускал из под DOS.
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
baran
19:46
Тут видеокарта не нужна, достаточно советского ковра на стене. Ты тоже к грибочкам то приобщайся смелее, сообразишь как тя хуанг наё6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем