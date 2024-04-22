Компания AMD продолжает развивать поддержку новейших технологий в Linux, на этот раз добавив код для GPU RDNA 3+

Компания AMD продолжает активно развивать поддержку своих новейших технологий в операционной системе Linux. По сообщению издания Phoronix, в репозиторий прошивок ядра Linux был добавлен масштабный патч, содержащий ключевые файлы микрокода для графических процессоров следующего поколения RDNA 3+.



Это очередное подтверждение того факта, что AMD уделяет пристальное внимание ранней интеграции поддержки своих новых продуктов в Linux. Мы уже видели, как компания оперативно добавила базовую поддержку процессоров Zen 5 еще до их официального анонса. Похоже, такая же ситуация происходит и с графическими чипами архитектуры RDNA 3, призванными составить конкуренцию видеокартам Nvidia следующего поколения.



Согласно данным, загруженные AMD файлы микрокода предназначены для различных IP-блоков – GC 11.5, PSP 14.0.0, SDMA 6.1.0 и других. Блок GC 11.5 нацелен на поддержку графических процессоров серии GFX 11.5, что соответствует архитектуре RDNA 3. Также присутствуют исправления ошибок, указывающие именно на эту архитектуру.



Отмечается, что использование подхода блочной разработки позволяет AMD гораздо эффективнее выпускать обновления для своих новейших продуктов. Если ранее критически важные файлы микрокода загружались в Linux буквально за день до анонса, то теперь этот процесс начался задолго до официальной премьеры видеокарт RDNA 3. Это избавит первых пользователей от множества проблем совместимости, поскольку все необходимые исправления будут интегрированы в основные дистрибутивы Linux к моменту старта продаж.



Что касается самих видеокарт и APU на базе архитектуры RDNA 3, их выход ожидается во второй половине 2024 года. Речь идет о APU Strix Point, ориентированных в первую очередь на OEM-производителей компьютеров. Уже в следующем году AMD планирует начать первые поставки этих чипов ключевым партнерам. А вот полноценный анонс и старт продаж розничных Radeon на базе RDNA 3 стоит ждать ближе к концу 2024 года.