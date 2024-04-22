Искусственный интеллект повышает спрос на компьютеры

Отчёт фирмы Counterpoint Research сообщает о том, что по итогам первого квартала года поставки компьютеров по всему миру выросли на 3% по сравнению с показателями годичной давности. Это случилось после двух лет падения поставок, когда они возвращались к уровням до пандемии. Изменение тенденции могло произойти благодаря расцвету искусственного интеллекта и в рамках очередного цикла обновления.

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Подобная статистика примерно совпадает с тем, что не так давно показала фирма IDC. По её данным, рост в первом квартале составил 8%. В обеих случаях лидером по объёму выпускаемых компьютеров является компания Lenovo с долей рынка около 23-24%. Также в тройку входят компании HP и Dell. Наблюдается рост поставок компьютеров Apple, за счёт последнего поколения процессоров M3.

В этом году всё больше компьютеров и ноутбуков продаются с поддержкой искусственного интеллекта. Qualcomm тоже хочет заработать на этом и отнять долю рынка Intel и AMD, выпуская процессоры Snapdragon X.

Из-за санкций значительную долю рынка России и Китая должны получить местные производители. Для Китая с его уровнем спроса это особенно актуально. Местные производители поставляют процессоры как для собственного рынка, так и для российского. У обеих стран есть свои решения на замену Windows и приложений вроде Office 365.