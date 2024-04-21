Линейка Snapdragon X будет представлена в различных конфигурациях от 4 до 12 ядер.

Компания Qualcomm, производитель мобильных чипсетов, вот-вот выйдет на новый для себя, рынок процессоров для персональных компьютеров. 24 апреля состоится презентация линейки Snapdragon X - первых ПК-процессоров от Qualcomm.



Snapdragon X нацелены в первую очередь на сегмент компьютеров с искусственным интеллектом. Благодаря мощности и специализированным механизмам для ИИ, новые чипы Qualcomm обещают значительно ускорить работу приложений, использующих технологии машинного обучения.



По предварительным данным, линейка Snapdragon X будет представлена в различных конфигурациях от 4 до 12 ядер. Флагманская модель Snapdragon X Elite с 12 ядрами уже показала в тестах производительность на уровне лучших ПК-процессоров Intel, опередив даже некоторые модели серии Core i9.



Помимо Qualcomm, свои модели ПК на базе Snapdragon X готовят к выпуску Lenovo и HP. Ожидаются ноутбуки, ориентированные как на потребительский, так и корпоративный сегменты. Среди известных моделей особо выделяются Lenovo Yoga Slim 7, Lenovo ThinkPad T14S и HP Dragon Snapdragon Edition для бизнеса.

Учитывая опыт компании в производстве мобильных чипов и акцент на технологии ИИ, у новых процессоров есть все шансы на успех. А благодаря конкурентной цене, чипы Snapdragon X от Qualcomm вполне могут составить серьезную конкуренцию чипам от Intel и AMD.