Microsoft упрощает установку приложений из своего магазина

Компания Microsoft регулярно обновляет свой магазин приложений на операционных системах Windows 10 и 11. Недавно были представлены обновления с повышением производительности и улучшением алгоритмов. Теперь сообщается об улучшении в работе веб-версии магазина. Через нее можно будет скачивать исполняемые файлы при помощи так называемых установщиков для интернета.

Информация об этом новшестве появилась в Twitter (ныне X, заблокирован в РФ). Оно даст возможность быстрее скачивать приложения и предпринимать для этого меньше действий. Раньше в веб-версии магазина для скачивания приложений необходимо было выполнить минимум три щелчка. Это требовалось для противостояния вредоносным скриптам, но не лучшим образом сказывалось на удобстве работы. Теперь же один загружаемый пакет даёт возможность управлять компонентами, правами, скачиванием и установкой.

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В результате теперь требуется лишь два щелчка мышью, для скачивания и для установки пакета. К тому же можно скачивать несколько приложений одновременно.

Microsoft тестировала это нововведение при участии ограниченного круга пользователей и разработчиков. Отзывы от них оказались по большей части положительными и количество скачиваний в магазине выросло на 12%, а количество запусков приложений на 54%.