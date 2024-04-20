Xbox Mastercard - это специальная карта для любителей видеоигр с 5% кэшбэка в магазине Microsoft и бонусами для геймеров.

Компания Microsoft анонсировала выход брендинговой кредитной карты Xbox Mastercard, разработанной совместно с банком Barclays специально для любителей видеоигр. После успешного завершения бета-тестирования карта теперь доступна всем желающим в США.



Основные особенности Xbox Mastercard

- Кэшбэк в виде бонусных баллов, которые конвертируются в денежные средства на платформах Microsoft (Xbox, Microsoft Store)

- Повышенный кэшбэк 5% за покупки в Microsoft Store

- Специальные предложения для подписчиков Xbox Game Pass

- Эксклюзивный дизайн карты в стиле Xbox



При регистрации карты пользователи получают приветственный бонус в размере 5000 баллов (эквивалент 50 долларов) после первой же операции.



Далее за каждую потраченную сумму начисляются бонусные баллы по следующей схеме:

- 5 баллов за 1 доллар в Microsoft Store

- 3 балла за оплату подписок Xbox Game Pass, Spotify и некоторых сервисов доставки еды

- 1 балл за любые другие покупки



То есть, потратив 100 долларов в Microsoft Store с Xbox Mastercard, можно получить кэшбэк в размере 500 баллов (эквивалент 5 долларам). Такая система поощряет использование карты именно для геймерских покупок. Однако 5-процентный кэшбэк не распространяется на Xbox Gear Shop или магазин оборудования Bethesda.



Помимо выгодной бонусной программы, обладатели карты получат доступ к специальным предложениям от Xbox вроде 3 месяцев подписки Xbox Game Pass Ultimate в подарок.



Xbox Mastercard выпускается банком Barclays на стандартных условиях. Годовое обслуживание карты бесплатно, процентная ставка в диапазоне от 20,99% до 29,99% в зависимости от кредитного рейтинга.



В итоге, новая карта Xbox Mastercard является очень выгодным решением для заядлых геймеров, предпочитающих приобретать видеоигры и сопутствующие товары в официальных магазинах Microsoft, а повышенный кэшбэк и специальные предложения делают ее особенно привлекательной в глазах целевой аудитории.