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Представлен автомобиль Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 2025 мощностью 805 л.с.
Mercedes-AMG GT 63 S E Performance обойдётся в пару сотен тысяч долларов

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Автопроизводитель Mercedes-AMG представил свой очередной флагман, модель 2025 AMG GT 63 S E Performance, самую быструю когда-либо выпущенную им. Этому способствует подключаемая гибридная система наряду с 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Мощность составляет 805 л.с., крутящий момент 1419 Нм. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,7 секунды. При этом максимальная скорость в 321 км/ч (200 миль/ч) осталась непокорённой.

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Двигатель V8 выдаёт мощность 603 л.с. и крутящий момент 850 Нм, работая с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Matic+. Электрический двигатель имеет мощность 201 л.с. и крутящий момент 320 Нм с двухскоростной коробкой передач и дифференциалом повышенного трения на задней оси.

Ёмкость аккумулятора здесь всего 6,1 кВт*ч, что означает запас хода около 13 км. Доступны различные программы движения, такие как «Электрическая», «Удержание батареи», «Комфорт», «Скользкий», «Спорт», «Спорт+», «Гонка» и «Индивидуальная». Заводится автомобиль в режиме «Комфорт» в тишине, а уже педаль газа активирует V8.

Для управления такой мощью применяется рекуперативное торможение, активная аэродинамика и многое другое. Подвеска AMG Active Ride Control с активной стабилизацией крена позволяет автоматически повышать жёсткость для обеспечения плавности поворотов на высоких скоростях и снижать её для комфортной езды по дорогам. Активное рулевое управление задними колесами позволяет задним колёсам на скорости до 100 км/ч вращаться в направлении противоположном вращению передних. Передний спойлер опускается на скоростях более 80 км/ч, а задний имеет пять углов наклона и поднимается на скоростях выше 80 км/ч.

Начальная цена этого предложения может составлять не менее $200000.

#автомобили #mercedes
Источник: carbuzz.com
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