Kia EV5 GT получит мощность 313 л.с.

О существовании автомобиля Kia EV5 GT некоторое время уже было известно, а теперь Министерство промышленности и информационных технологий Китая даёт возможность ознакомиться с его внешним видом. Разница во внешнем виде модели GT и стандартной оказалась не слишком большой. Можно отметить уникальный дизайн нижних частей переднего бампера, где есть глянцевые чёрные вставки и разные цвета вместо серебристого, как у стандартного варианта.

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Сбоку вы увидите глянцевую чёрную панель под цвет кузова вместо прежней матовый чёрный отделки. Квадратная задняя панель получила другой бампер с увеличенным держателем номерного знака. Внешний вид нельзя назвать слишком спортивным.

EV5 GT получит два двигателя. Мощность двигателя на передней оси составляет 215 л.с. при крутящем моменте 229 Нм. Двигатель с задней оси приносит ещё 98 л.с. и 125 Нм. Совокупная мощность равна 315 л.с.

Это не самые впечатляющие значения, тем более при весе автомобиля 2230 кг. Информация об ускорении пока отсутствует, но можно рассчитывать на разгон до 100 км/ч от 6 секунд до 6,5 секунд. На колёсах размером 20 дюймов используется резина 255/40.

Размер колёсной базы составляет 275,08 см, как у стандартной модели. Ширина равна 187,45 см, высота 171,45 см, длина 461,52 см. О ёмкости аккумулятора не сообщается, но можно ожидать 81 кВт*ч при запасе хода не меньше 402 км. Модель с лучшим показателем сможет проехать 720 км.

Известно, что этот автомобиль не будет продаваться в США. Не исключено, что позже EV5 начнёт производиться в этой стране, что позволит снизить цены на него для местных покупателей.