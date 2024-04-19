Модем Samsung впервые поддерживает двухстороннюю спутниковую связь

Модемы производства компании Qualcomm являются основным выбором ведущих производителей мобильных устройств. Имеются у них и конкуренты, в том числе от Samsung. Южнокорейский производитель анонсировал модем Exynos 5400 5G, первый для себя с поддержкой двусторонней спутниковой связи. Они уже применяются в аппаратах Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus на процессорах Samsung и скоро должны войти в состав смартфонов Google Pixel 9.

реклама

У этого модема есть поддержка 3GPP Release 17, что ставит его на одну ступень с Qualcomm Snapdragon X80. Samsung обещает максимальную скорость входящего подключения 14,79 Гбит/с. Поддерживается объединение трёх несущих на частоте 100 МГц и двух 40 МГц, в результате чего полоса пропускания составляет 380 МГц при скорости 11,2 Гбит/с с 1024 QAM.

Модем производится на техпроцессе 4 нм EUV, поддерживает MIMO 4×4 для частот ниже 6 ГГц и MIMO 2×2 для mmWave. Также есть поддержка NB-IoT NTN, так и NR NTN для подключения в отдалённых областях. NB-IoT даёт возможность подключаться к спутникам на высокой орбите, а NR NTN подключает устройства с 5G к спутникам на низкой орбите.

Несмотря на наличие этого модема в Galaxy S24, двусторонняя спутниковая связь там пока не поддерживается.