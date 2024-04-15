Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Google Pixel 9 получит функцию экстренной спутниковой связи, как у Apple
Стало известно от том, что в Pixel 9 будет улучшен один из недостатков предшественников и добавлена полезная функция.

реклама

PixArt

Спутниковая функция экстренной помощи SOS от Apple была высоко оценена, когда она появилась в iPhone 14 в 2022 году. За более чем год существования этой функции было немало случаев, когда она приходила на помощь людям, застрявшим в чрезвычайных ситуациях. И вот недавно появились сообщения о том, что Google также планирует привнести эту функцию в телефоны Pixel. В прошлом месяце сообщалось, что Google работает над функцией экстренного вызова SOS, но подробности об этом оставались неясными. Теперь же появились свежие сообщения о том, что эта функция сначала появится в Pixel 9. Также сообщается, как может работать функция, основанная на использовании спутников.

реклама

Согласно сообщению Android Authority, Google планирует предложить своим пользователям систему безопасности, аналогичную функции Apple Emergency SOS. Изначально компания планирует сотрудничать с T-Mobile, а позже к ней могут присоединиться и другие провайдеры.

Подобно системе Apple, функция экстренной помощи Google может предлагать пользователям ряд вопросов для оценки ситуации при ее активации. Как сообщает Android Authority, эти вопросы могут включать в себя запросы о характере чрезвычайной ситуации, количестве людей и наличии оружия или огня.

Среди вопросов, которые может задать функция, следующие:

  • Что случилось?
  • [Вы/они/все ли] дышат?
  • Сколько человек в общей сложности [пропало без вести/захвачено]?
  • Что лучше всего описывает вашу ситуацию?
  • Что горит?

В отчете также говорится, что на многие из этих вопросов будут предложены предопределенные ответы, чтобы пользователи могли быстро пройти весь процесс. После ответа на вопросы пользователи получат доступ к обмену сообщениями с экстренными службами, чтобы запросить помощь. Кроме того, у пользователей будет возможность оповестить своих контактных лиц о чрезвычайной ситуации.

Помимо экстренной помощи, функция спутниковой связи может также облегчить обмен текстовыми сообщениями. Более того, сообщается, что в разработке находится специальное приложение Satellite Gateway, которое упростит связь с экстренными службами благодаря функции Emergency SOS, обеспечивая быстрое и эффективное реагирование в критических ситуациях.

Как уже упоминалось, грядущий Google Pixel 9 станет первым телефоном, поддерживающим встроенную спутниковую реализацию Android, работающую на базе модема Exynos 5400 с поддержкой NTN.

Также сообщается, что эта функция выйдет за пределы серии Pixel 9 и может стать частью следующего поколения Pixel Fold. Пока не сообщается, получат ли эту функцию Google Pixel 8 и более старые модели телефонов Pixel или нет. Следует отметить, что Google пока официально не анонсировала функцию SOS для Pixel 9, и мы должны дождаться официального объявления.

#pixel 9 #google pixel 9
Источник: theverge.com
+
Написать комментарий (0)
Android 15 позволит найти смартфон, даже когда он выключен
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
33
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
4
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
2
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
8
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
+
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
4
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
3
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
1
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Из-за дороговизны ремонта, страховые компании предпочитают списывать электрокары
2
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2
Redmi Turbo 3 выйдет за пределами Китая под названием Xiaomi POCO F6
+
Иран произвёл масштабный запуск беспилотников и ракет по Израилю
12
Продавцы из Китая предлагают готовый ПК с Ryzen 7 8700F по цене одного процессора 8700G
2

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
99
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
35
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
2
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
135
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
4
Как спастись от летней жары — обзор способов
8
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
3

Сейчас обсуждают

FelsheR-ZVZVZV
14:50
Я сам решаю ездить ли мне зимой на дачу, в гараж, на рыбалку и прочее. Может ты не в курсе, но это нормально в семье. Грудью кормить мне ни кого не надо.))
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
Олег Шудрак
14:48
Зря прикалываетесь, уважаемый. Весьма успешная каллобарация вышла.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Легенда
14:43
У тебя нет своего дома, ты бишара несчастная. Ты даже уехал от своих детей о своей жены, на дачу.
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
УдалЁн
14:43
Чушпанская статья. Эпл не производит собственных сок. Эпл заказывает разработки у ТСМЦ. Медиатек даёт за щеку и эпл и квалкам, последнии 3года.
Чипсет Apple A19 Pro не будет построен по 2-мм технологии
Shady Lady
14:43
RTX 3070 - 20.31 TFLOPS, RTX 4070 - 29.15 TFLOPS так что на 43%
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
Chihonya
14:42
вот уж не исправимый алкаш-балабол...
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
FelsheR-ZVZVZV
14:42
я дома зачем ехать?)
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
Легенда
14:41
Я уехал оттуда начало девяностых, когда у меня 3 ларька отжали бандиты. Я уже понял что там делать нечего, Я переехал на юг, А ты был бы ещё поумней, давно бы из России уехал
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
Chihonya
14:40
иди в дырку бублика, как раз ноль выйдет
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
Кызахстанчево
14:39
макарон политический труп
Макрон собирается просить Си Цзиньпина о содействии в реализации олимпийского перемирия на время Игр в Париже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем