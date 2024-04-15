Стало известно от том, что в Pixel 9 будет улучшен один из недостатков предшественников и добавлена полезная функция.

PixArt



Спутниковая функция экстренной помощи SOS от Apple была высоко оценена, когда она появилась в iPhone 14 в 2022 году. За более чем год существования этой функции было немало случаев, когда она приходила на помощь людям, застрявшим в чрезвычайных ситуациях. И вот недавно появились сообщения о том, что Google также планирует привнести эту функцию в телефоны Pixel. В прошлом месяце сообщалось, что Google работает над функцией экстренного вызова SOS, но подробности об этом оставались неясными. Теперь же появились свежие сообщения о том, что эта функция сначала появится в Pixel 9. Также сообщается, как может работать функция, основанная на использовании спутников.

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Согласно сообщению Android Authority, Google планирует предложить своим пользователям систему безопасности, аналогичную функции Apple Emergency SOS. Изначально компания планирует сотрудничать с T-Mobile, а позже к ней могут присоединиться и другие провайдеры.

Подобно системе Apple, функция экстренной помощи Google может предлагать пользователям ряд вопросов для оценки ситуации при ее активации. Как сообщает Android Authority, эти вопросы могут включать в себя запросы о характере чрезвычайной ситуации, количестве людей и наличии оружия или огня.

Среди вопросов, которые может задать функция, следующие:

Что случилось?

[Вы/они/все ли] дышат?

Сколько человек в общей сложности [пропало без вести/захвачено]?

Что лучше всего описывает вашу ситуацию?

Что горит?

В отчете также говорится, что на многие из этих вопросов будут предложены предопределенные ответы, чтобы пользователи могли быстро пройти весь процесс. После ответа на вопросы пользователи получат доступ к обмену сообщениями с экстренными службами, чтобы запросить помощь. Кроме того, у пользователей будет возможность оповестить своих контактных лиц о чрезвычайной ситуации.

Помимо экстренной помощи, функция спутниковой связи может также облегчить обмен текстовыми сообщениями. Более того, сообщается, что в разработке находится специальное приложение Satellite Gateway, которое упростит связь с экстренными службами благодаря функции Emergency SOS, обеспечивая быстрое и эффективное реагирование в критических ситуациях.

Как уже упоминалось, грядущий Google Pixel 9 станет первым телефоном, поддерживающим встроенную спутниковую реализацию Android, работающую на базе модема Exynos 5400 с поддержкой NTN.

Также сообщается, что эта функция выйдет за пределы серии Pixel 9 и может стать частью следующего поколения Pixel Fold. Пока не сообщается, получат ли эту функцию Google Pixel 8 и более старые модели телефонов Pixel или нет. Следует отметить, что Google пока официально не анонсировала функцию SOS для Pixel 9, и мы должны дождаться официального объявления.