Motorola Edge 50 Fusion в разных странах предлагается с разным процессором

Компания Motorola во вторник провела глобальный анонс смартфонов серии Edge 50, куда вошли модели Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion и Edge 50 Ultra. Версия Fusion предлагается с процессорами Snapdragon 7s Gen 2 или Snapdragon 6 Gen 1, в зависимости от страны.

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В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке будет установлен чип Snapdragon 7s Gen 2. Смартфон обладает экраном P-OLED размером 6,7 дюйма, разрешение у него FHD+, частота 144 Гц.

Версия смартфона для Латинской Америки получила процессор Snapdragon 6 Gen 1, остальные характеристики не отличаются. Это означает до 12 ГБ оперативной памяти и хранилище до 512 ГБ. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки 68 Вт. Установлена система Android 14 с поддержкой созданных ИИ обоев и возможности связываться с компьютерами производства Lenovo.

Разрешение передней камеры равно 32 Мп. Главная задняя камера основана на сенсоре Sony LYT-700C 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию. Рядом есть сверхширокоугольная камера 13 Мп, которая также умеет снимать макроснимки. Корпус получил защиту IP68.

В Европе стоимость устройства составляет 349 евро и доступны синий и розовый цветовые варианты.