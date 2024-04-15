Желающие смогут создавать стикеры для Telegram сами прямо в приложении

Большинство пользователей Telegram общаются в этом мессенджере с друзьями, членами семьи или по работе. Помимо переписки, аудио- и видеозвонков пользователи могут пересылать друг другу достаточно крупные файлы. Кроме того, общение можно персонализировать. Если у вас достаточно творческих навыков, вы можете воспользоваться новым редактором стикеров, который даёт возможность на основе фотографий с мобильного устройства создавать стикеры с добавлением элементов вроде текстов и рисунков.

Сначала нужно зайти в магазин приложений на своём мобильном устройстве и удостовериться, что у вас установлена последняя версия Telegram. В приложении нужно открыть интересующий вас чат и нажать на изображение стикера слева от окна с сообщениями. Здесь нажимается + для добавления новых стикеров.

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Редактор автоматически удаляет задний план с вырезаемых объектов. Созданные стикеры можно отправить собеседникам или создать набор стикеров. Со стикером можно связать смайл и рассылать эту связку своим контактам, добавлять в избранные или в набор стикеров.

Существующие стикеры также теперь можно добавлять в свои наборы. Этими наборами можно делиться с пользователями, отправляя ссылку формата Telegram. Наконец, поддерживается предварительный просмотр ссылок для наборов стикеров и смайлов.

До конца месяца разработчики обещают ещё 16 новых функциональных возможностей.