Telegram, подходя к отметке в один миллиард пользователей, укрепляет свои позиции среди ведущих мировых мессенджеров.

Telegram, мессенджер с российскими корнями, продолжает уверенно завоевывать мир цифровой коммуникации, приближаясь к значимому рубежу в один миллиард пользователей. По последним данным, опубликованным основателем сервиса Павлом Дуровым, ежемесячно веб-приложением пользуются около 900 миллионов человек, что позволило Telegram занять почетное шестое место среди мировых платформ для обмена сообщениями.

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Недавно мессенджер сделал важный шаг в сторону поддержки своих контент-создателей, внедрив функцию монетизации для владельцев каналов с аудиторией более 1000 подписчиков. Это нововведение дает возможность не только зарабатывать на создаваемом контенте, но и использовать часть средств для продвижения собственных публикаций внутри платформы.

Безопасность остается на первом плане: Павел Дуров анонсировал обновление, направленное на защиту пользователей от нежелательных рассылок, в том числе с призывами к насилию.