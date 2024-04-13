Компания Zotac выпустит видеокарту для поклонников игры JX Online 3

Запущенная в 2016 году игра JX Online 3 жанра MMORPG спустя четыре года набрала 3,3 млн активных пользователей. Здесь используется графический интерфейс Vulcan и трассировка лучей при поддержке видеокарт Nvidia, а также масштабирование DLSS.

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Компания Zotac собирается выпустить видеокарту в стилистике игры JX Online 3 с необычными расцветками и специальной задней платой. Здесь будет применяться подсветка ARGB, отображая игровую эстетику белых и синих цветов.

Несмотря на уникальный внешний вид, в основе этой карты лежит модель RTX 4070 Ti SUPER Trinity White. Это означает наличие 8448 ядер CUDA 16 ГБ памяти GDDR6X. Скорее всего карта будет обладать заводским разгоном, поскольку в модели Trinity частота графического процессора достигает 2625 МГц при TDP по умолчанию 285 Вт.

В рамках грядущего соревнования карта будет предложена в качестве приза. Сколько экземпляров таких карт будет выпущено, не сообщается.