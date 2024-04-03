В число новых моделей входит безвентиляторная система на базе процессоров Intel Core Ultra

ZOTAC сегодня представила свою новейшую линейку мини-ПК, удовлетворяющую растущий спрос на вычислительные системы на основе искусственного интеллекта. Новая серия ПК ZBOX может похвастаться легким и компактным дизайном, оснащенным аппаратными средствами Intel и AMD, специально оптимизированными для ускорения ИИ.

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Флагманом линейки является система ZOTAC ZBOX Edge MI672/MI652, входящая в линейку ZBOX M Series. Эти мини-ПК оснащены процессорами серии Intel Core Ultra 100 (Core Ultra 5 125H) и AMD Ryzen 7 7840HS, включающими специальное аппаратное обеспечение для ускорения искусственного интеллекта. Разработанная для высокой эффективности, ZBOX MI652 включает в себя процессор с ядрами LPE для приложений с низкими требованиями, а также несколько вариантов подключения, включая порты USB 3.2, HDMI, DisplayPort, WiFi 6 и Bluetooth 5.2.

В свою очередь модель ZBOX CI671 / CI651 nano из линейки ZBOX C представляет собой безвентиляторную серию компактных мини-ПК, оснащенных процессорами Intel Core Ultra 7 155U или Core Ultra 5 125U, с ядрами LPE и выделенным блоком NPU для повышения эффективности и ускорения ИИ. Система имеет множество портов, включая USB 3.2, HDMI и DisplayPort.

Кроме того, компания ZOTAC представила ZBOX Edge MA762, являющийся пополнением линейки мини-ПК на базе процессоров AMD. Модель MA762 оснащается гибридным процессором AMD Ryzen 7 7840HS с интегрированной графикой AMD Radeon 780M, обеспечивающей неплохую игровую производительность и возможности работы с ИИ.