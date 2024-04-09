Oppo A3 Pro получит защиту от влаги с наивысшим рейтингом IP69.

Новый смартфон китайского производства Oppo A3 Pro, который будет представлен в Китае уже 12 апреля текущего года, вызвал повышенный интерес благодаря ряду особенностей.

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Одной из выдающихся характеристик новинки стала его высокая влагоустойчивость. По данным DCS, этот смартфон будет защищен от влаги и пыли по стандарту IP69 , что является самым высоким стандартом среди потребительских устройств конвейерного производства. Такой уровень защиты обычно ожидается от флагманских смартфонов премиум-класса, поэтому наличие его в устройстве среднего ценового сегмента представляет собой значительное отличие.

Смартфон будет предлагаться в трёх цветовых вариантах исполнения: лазурный, розовый и горный синий.

Согласно опубликованным данным, Oppo A3 Pro будет оснащён изогнутым 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080p и максимальной частотой обновления изображения 120 Гц. В области производительности смартфон получит чип среднего класса Dimensity 7050 от MediaTek, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Также утверждается, что устройство будет оснащено большим аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. В части оптики предполагается наличие основного модуля камеры с разрешением 64 МП.

Окончательная цена Oppo A3 Pro пока не разглашается, однако представленные характеристики делают его многообещающим устройством в среднем ценовом сегменте.