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Hyundai Palisade следующего поколения сфотографировали на зимних тестах
Hyundai обещала модель Palisade нового уровня

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Автомобиль будущего поколения Hyundai Palisade сфотографировали во время проведения испытаний на севере Швеции. Это случилось вскоре после первой официальной демонстрации этой модели в феврале.

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Как и в прошлый раз, автомобиль был надёжно скрыт от любопытных глаз. Толстая обшивка прячет кузов этой модели. Кажется, что форма задней части квадратная, как в новом поколении Hyundai Santa Fe. Однако, есть кое-какие отличия.

Palisade может получить раздельные фары, а решётка радиатора сохранить свою нынешнюю массивную форму. Скруглённые колесные ниши также пришли сюда из предыдущего поколения. Рейлинги на крыше могут оказаться функциональными для любителей активного образа жизни. Задние фары имеют вертикальную ориентацию.

Предыдущие снимки показали наличие двух экранов под одним изогнутым стеклом рядом с водителем. Физические кнопки и переключатели тоже останутся. Предположительно, используются 2,5-литровый бензиновый гибрид с турбонаддувом и 3,5-литровый V6 Turbo.

Появление этого автомобиля в продаже ожидается в 2025 году.

#автомобили #hyundai
Источник: carbuzz.com
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