Инструмент Samsung Object Eraser получил опцию Magnetic Lasso

Обновление программной оболочки Samsung One UI 6.1 принесло ряд возможностей редактирования фотографий на мобильных устройствах с применением искусственного интеллекта. Некоторые возможности редактирования были и прежде, включая функцию стирания Object Eraser в приложении Samsung Photo Editor. Она нужна для удаления элементов с фотографий. Теперь это удаление будет происходить ещё точнее за счёт опции под названием Magnetic Lasso.

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Она появилась в версии приложения Samsung Photo Editor 3.4.21.43. Прежде было два ограниченных метода для удаления объектов. Можно было коснуться объекта для его автоматического обнаружения или же обвести его контуры вручную.

Автоматическое обнаружение часто было неточным, а вручную очертить объект на сенсорном экране было непросто. Теперь выбор будет облегчён. Можно нарисовать приблизительный контур вокруг объекта для удаления, после чего края автоматически подстраиваются.

Для доступа к этой опции нужно запустить приложение «Галерея» на аппарате Samsung и перейти в раздел Правка > Инструменты > Стирание объектов. Параметр Magnetic Lasso активен по умолчанию в правом верхнем углу экрана.