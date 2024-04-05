Что произошло через 7 лет после Парижского соглашения

2023 год оказался самым жарким за всю историю наблюдений и глобальное потепление может составить 2,7°. Производителей ископаемого топлива и цемента это мало заботит и они продолжают выносить свой вклад в этот процесс. Отчёт Carbon Majors рассказал, что всего 57% компаний со всего мира выбросили 80% углекислого газа с 2016 по 2022 год. 38% выбросов пришлось на государства, 37% на государственные предприятия, 25% на частные компании.

Парижское соглашение в 2015 году подписали около 200 участников, поставив перед собой задачу уменьшить выбросы парниковых газов. Однако, 58 компаний из 100 принадлежащих государствам и инвесторам за эти годы нарастили выбросы.

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Потребление угля за 7 лет выросло на 8% до 8,3 млрд тонн, что является рекордом. Одним с трёх крупнейших производителей углекислого газа является государственная компания Coal India. Также в тройку вошли «Газпром» и Saudi Aramco.

В США этот список возглавляет Exxon Mobil, на долю которой приходится 1,4% мировых выбросов углекислого газа. В отчёте делается вывод, что необходимо проводить международное сотрудничество в рамках договора об ископаемом топливе, чтобы уменьшить его использование и объём выбросов.