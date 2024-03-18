16 марта система оповещения Alerta Rio сообщила, что в Рио-де-Жанейро во время продолжающейся сильной жары был побит новый температурный рекорд в 60,1°C.

16 марта в Рио-де-Жанейро, Бразилия, во время сильной жары был побит новый температурный рекорд. Система оповещения Alerta Rio, которая измеряет степень «теплового ощущения», рассчитываемую с использованием данных о температуре и влажности, зафиксировала «тепловой рекорд» в 60,1 °C. Это самый высокий уровень с начала таких измерений в 2014 году. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2023 года, когда «ощущаемая температура» достигла 59,7°C.

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По данным Национального института метеорологии Бразилии (Inmet), температура в районе Рио-де-Жанейро прогнозируется на 5°C выше сезонных норм.

Метеорологи Inmet напоминают, что этот сезон традиционно является одним из самых жарких в году в регионе Рио, особенно из-за отсутствия осадков. Ожидается, что температура начнет снижаться в ближайшие дни, но останется особенно теплой - до 37°C. Поэтому власти призывают население максимально избегать длительного пребывания на солнце, регулярно пользоваться солнцезащитным кремом и хорошо увлажнять кожу.

Помимо штата Рио, эта волна жары затронула несколько других регионов страны, в том числе Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Парана, а также штат Гояс или Южный Мату-Гросу.

Некоммерческая организация, специализирующаяся на анализе данных о температуре суши для науки о климате, Berkeley Earth уже объявила, что 2024 год, вероятно, станет самым жарким годом за всю историю наблюдений. Более того, существует 75-процентный риск того, что 2024 год закончится с порогом потепления выше +1,5°C. Чтобы прийти к таким оценкам, Berkeley Earth приняла во внимание ускорение глобального потепления, связанное с выбросами парниковых газов, а также природные циклы.

По данным одной из крупнейших перестраховочных компаний в мире Swiss Re, погодные риски наносят существенный ущерб всем странам. Так, они уже обходятся Соединенным Штатам в 0,4 % ВВП, а в целом они могут сократить мировой ВВП на 7-10% к 2050 году.

Климатическое воздействие на жителей планеты в последнее время значительно увеличивается. Так, по данным общественного здравоохранения Франции, только в этой стране прошлым летом из-за жары погибло более 5000 человек.