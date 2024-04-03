Новый аппарат Motorola получил зарядку мощностью 125 Вт

Компания Motorola представила смартфон средний ценовой категории Edge 50 Pro. Его продемонстрировали на мероприятии в присутствии прессы в Индии.

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Аппарат обладает экраном с изгибами по сторонам и отверстием по центру для камеры. Рамки вокруг экрана весьма узкие.

Сзади располагаются три камеры внутри выступа в верхнем левом углу корпуса. Также сзади находится логотип Motorola, а все кнопки располагаются на правой стороне. Рамка аппарата выполнена из алюминия. Предлагаются версии смартфона со стеклянной задней поверхностью и веганской кожей.

Размер экрана pOLED составляет 6,7 дюйма с разрешением 2712 x 1220 и частотой обновления 144 Гц. Частота дискретизации касания составляет 360 Гц, яркость достигает 2000 нит. Поверх экрана находится стекло Gorilla Glass 5.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, объём оперативной памяти LPDDR4X 8 и 12 ГБ, хранилище UFS 2.2 256 ГБ. Ёмкость батареи равна 4500 мАч, мощность зарядки 125 Вт. Имеется также беспроводная зарядка 50 Вт и обратная беспроводная зарядка 10 Вт.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, апертура f/1.4, оптическая стабилизация и технология Quad Pixel. Рядом находится сверхширокоугольная камера 13 Мп с апертурой f/2.2, полем обзора 120° и макросъёмкой. Ещё есть телеобъектив 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 50-кратным гибридным. Разрешение передней камеры 50 Мп также с технологией Quad Pixel.

Аппарат работает на Android 14 и обладает защитой IP68. Он поддерживает стандарты связи 5G и Bluetooth 5.4. Размеры корпуса здесь 161,23 x 72,4 x 8,19 мм, вес устройства 186 г.