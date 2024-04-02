Названы самые быстрые смартфоны марта

Помимо убийц флагманов, бенчмарк AnTuTu выпустил рейтинг самих флагманов по итогам марта. Из него можно сделать вывод, что мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 3 превосходит MediaTek Dimensity 9300, но с некоторыми оговорками.

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Для начала следует помнить, что в рейтинг попадают только те модели, которые за месяц протестировали не менее 1000 раз. Также речь идёт только о сделанных в Китае тестах.

Лидирует в марте смартфон Asus ROG Phone 8 Pro на чипе Snapdragon 8 Gen 3 с объёмом оперативной памяти 16 ГБ и хранилища 512 ГБ. Его результат составил 2141448 баллов. Далее располагается Oppo Find X7 на Dimensity 9300 с 16 ГБ памяти и хранилищем 1 ТБ, средний результат которого равен 2138119 баллов. Замыкает тройку iQOO 12 на Snapdragon 8 Gen 3 16/512 ГБ с результатом 2110595 баллов.

Как видим, в десятку входят смартфоны только на современных процессорах Qualcomm и MediaTek. Не представлено ни одного аппарата производства Xiaomi.