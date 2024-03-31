Имеющиеся оптоволоконные сети можно сделать значительно быстрее

В современном мире высоких технологий генерируется всё больше данных, которые нужно передавать на всё более высоких скоростях. Исследователи в разных странах мира работают над повышением этих скоростей. В марте были опубликованы результаты эксперимента, который может открыть дорогу к увеличению скорости уже существующей оптоволоконной инфраструктуры.

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Специалисты из Астонского университета в Великобритании посредством стандартного оптоволоконного кабеля смогли передавать данные на скорости 301 млн Мбит/с. Добиться этого удалось при помощи не задействованных прежде длин волн, которые передаются по обычному оптоволокну.

При использовании оптоволокна посылаются световые сигналы через очень тонкое пластиковое или стеклянное волокно, которое называется ядром. Применяются длины волны света 850, 1300 и 1550 нм. Чтобы увеличить скорость передачи данных на порядок, были задействованы другие длины волн.

Чаще всего для передачи данных используют обычный диапазон (C-диапазон) и длинноволновый диапазон (L-диапазон). На этот раз задействовали расширенный диапазон (E-диапазон) и коротковолновый диапазон (S-диапазон). Ради этого потребовалось создать новые оптические усилители и эквалайзеры оптического усиления.

Несмотря на внушительную скорость, она не является рекордной. Два года назад в Национальном институте информационных и коммуникационных технологий (NICT) Японии данные передали на скорости 1,02 петабита в секунду. Однако там применялся специальный кабель с четырьмя жилами вместо стандартного одножильного.