Это получается, новая система раннего предупреждения о катаклизмах.

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что оптоволокно, которое лежит на дне океанов между материками, может выполнять еще одну функцию, кроме связи – кабели могут помочь населению раньше узнавать о предстоящем цунами.

На сегодняшний день для того, чтобы определить, когда придет катаклизм, специалисты используют буи, плавающие по просторам океана. На каждый буй уходит несколько сотен тысяч долларов каждый год – устанавливать и обслуживать систему из множества буев очень дорого и невыгодно. Преимущество же оптоволокна в том, что оно уже находится на дне океана и обслуживается в любом случае – в противном случае человечество останется без связи. Соответственно, дополнительных издержек не нужно.

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Чтобы проанализировать ситуацию, специалисты использовали распределенное акустическое зондирование. Волны, идущие из-под земли, двигают кабель – поэтому меняется время прохождения света к внутренним дефектам кабеля (и в обратную сторону). Каждый дефект работает как отдельный сейсмометр - устройство для измерения параметров сейсмических волн, колебаний земной поверхности, вызванных землетрясениями или искусственными взрывами. Исследования, проведенные ранее, показывают: используя данный способ, можно быть осведомленным о приближении цунами, даже когда оно далеко.

Природа цунами и обычного землетрясения отличается. Цунами медленнее назревает, ему нужно больше времени для того, чтобы стать разрушительным и набрать силу. Точный прогноз даст время населению подготовиться к катаклизму и снизить возможные потери.