Minisforum анонсировала производительные компьютеры с компонентами AMD, Nvidia и Intel

Компания Minisforum провела в Китае ежегодную конференцию и анонсировала там планшет V3 3 в 1 на Ryzen 8040. Также был представлен бренд AtomMan, под которым будут выпускаться высокопроизводительные компьютеры с компонентами компаний AMD, Nvidia и Intel.

Планшет V3 обладает 8-ядерным процессором с 16 потоками и частотой до 5,1 ГГц. У него кэш L3 объёмом 16 МБ, l28 МБ и TDP 28 Вт. В состав процессора входит встроенная графика Radeon 780M с 12 ядрами на частоте 2,7 ГГц. Диагональ экрана планшета 14 дюймов с соотношением сторон 16:10, разрешением 2.5K и частотой 165 Гц. Яркость достигает 500 нит. Среди портов доступны USB4, картридер SD, разъём 3,5 мм, есть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Устройство весит не более 1 кг. Ёмкость батареи у него 50,84 Вт*ч, мощность зарядки 65 Вт.

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Вариант с объёмом памяти LPDDR5-6400 32 ГБ и накопителем Gen4 SSD 1 ТБ стоит около $970. Модель с магнитным стилусом оценили в $1000.

В рамках бренда AtomMan представлен портативный компьютер UM890WE на процессоре AMD Ryzen 9 8945HS. Это 8-ядерный процессор с 16 потоками и встроенной графикой Radeon 780M с 12 вычислительными блоками. Здесь применяется водяное охлаждение при объёме корпуса 3,5 л.

Поддерживается память DDR5-5600 с максимальным объемом 64 ГБ, 2 накопителя M.2 Gen4, 4 USB 3.2 Type-A, 2 USB4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, DP1.4, порт OCULINK и 2 порта LAN 2,5GbE.

Другой новинкой стал компьютер Atom HX200G на чипе Ryzen 9 7945HX с дискретной видеокартой Radeon 7600M XT Mobility на архитектуре RDNA 3. Здесь применяется оперативная память DDR5 и накопители PCIe Gen5.

Если говорить о процессорах Intel, есть игровой мини-компьютер AtomMan HN149 вертикального типа. Он работает на 24-ядерном Intel Core i9-14900HX с видеокартой GeForce RTX 4070 мощностью 170 Вт. В состав корпуса входят два вентилятора и есть подсветка RGB. Поддерживается память DDR5-5600 в количестве до 96 ГБ, 2 накопителя Gen4 до 4 ТБ и разъёмы GbE LAN, 1 USB4, 3 порта USB 3.2, SD-картридер, HDMI 2.1 и 3,5 мм.

Был представлен ПК с искусственным интеллектом UH185 Ultra на процессоре Intel Core Ultra 9 185H с 16 ядрами. Здесь применяется графика Intel Arc Graphics с 8 ядрами Xe. Доступно 96 ГБ памяти DDR5-5600 и 2 накопителя Gen4 (2230+2280). На передней панели есть жидкокристаллический экран для мониторинга устройства и поддерживается голосовой помощник Windows Hello.

Эти продукты должны поступить в продажу в ближайшие месяцы.