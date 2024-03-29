Apple готовит новый бюджетный iPhone

В последнее время появлялось немало утечек информации относительно смартфона iPhone SE 4. Из этого можно сделать вывод, что Apple работает над ним и дата его появления в продаже всё ближе. Считается, что в этом устройстве за основу будет взять дизайн модели iPhone 14.

Это означает использование экрана LTPS OLED с частотой 60 Гц. Несмотря на изменения в дизайне, задняя камера должна остаться в единственном числе.

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Пока точно неизвестно, кто будет производить экраны OLED для этого аппарата. Предположительно, Samsung Display предлагала стать поставщиком экранов по цене $30 за единицу. В Apple посчитали эту стоимость завышенной и отказались.

Samsung прекратила переговоры и теперь Apple ищет поставщика, который сможет предложить ей дисплеи по цене $25. На очереди китайская компания BOE, также известная своими дисплеями для ведущих производителей мобильных устройств. Экраны являются наиболее дорогими компонентами смартфонов, поэтому понятно желание Apple найти наиболее дешёвый вариант для своего самого бюджетного смартфона.

В новом аппарате ожидается Face ID, более современные задняя камера с разрешением 48 Мп и более мощный процессор. Поначалу Apple якобы собирается выпустить 15 млн экземпляров iPhone SE 4. Произойти это должно в 2025 году.