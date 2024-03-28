Oppo Find X7 становится первым аппаратом с поддержкой 5.5G

Ведущий китайский оператор мобильной связи China Mobile сообщает о коммерческом запуске сети 5G-A (5G Advanced, 5.5G). Первыми поддержку этих сетей получают смартфоны Oppo Find X7.

Пропускная способность сети по сравнению с 5G больше в 10 раз, пиковая скорость входящего подключения выше на десятки гигабит в секунду, задержки будут составлять несколько миллисекунд. Это увеличивает скорость скачивания, делает потоковые трансляции более плавными, позволяет получить большую отзывчивость в сетевых играх.

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Технология нацелена на улучшение масштабирования подключения, позволяет создавать сеть устройств интернета вещей, где их будет триллионы. Ещё объединяются космические и воздушные сети, что позволит расширить зону покрытия.

China Mobile говорит о своей значительной роли в разработке стандартов 5G-A. В этом году собирается распространить сеть на более чем 300 городов. В первую очередь это будут такие крупные мегаполисы, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Также до конца года оператор будет продвигать больше 20 совместимых смартфонов.

Для демонстрации возможности новой сети в различных уголках Китая будут открыты демонстрационные залы. Обладатели смартфона Oppo смогут посетить их и оценить возможности сети.